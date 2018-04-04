Гёргес успешно стартовала на турнире в Чарльстоне

Немка Юлия Гёргес пробилась в третий круг на турнире категории Premier в Чарльстоне (США). 5-я ракетка соревнований обыграла американку Кристи Эрим Анн со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (7:1).



Матч длился 2 часа и 17 минут. Гёргес выполнила 7 эйсов, допустила 4 ошибки на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Анн 1 эйс, 2 двойные ошибки и 4 упущенных брейк-пойнта.



В третьем круге турнира Гёргес встретится с победительницей матча Лаура Зигемунд (Германия) – Наоми Осака (Япония, 10), который проходит в эти минуты.

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.