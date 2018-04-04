Осака вышла в третий круг в Чарльстоне, где сыграет с Гёргес

Японская теннисистка Наоми Осака вышла в третий круг турнира категории Premier в Чарльстоне (США). 10-я ракетка соревнований обыграла представительницу Германии Лауру Зигемунд со счётом 6:3, 7:6 (10:8).



Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты. На счету победительницы 6 подач навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 5. Зигемунд допустила 6 двойных ошибок и упустила 6 брейк-пойнтов, она обошлась без подач навылет.



За выход в четвертьфинал Осака скрестит ракетки с немкой Юлией Гёргес (5), которая ранее обыграла американку Кристи Эрим Анн.



Женщины. Чарльстон. 2-й круг



Бернарда Пера (США) — Даяна Ястремская (Украина, LL) – 7:6 (7:4), 1:6, 6:4

Кики Бертенс (Нидерланды, 12) – Александра Крунич (Сербия) – 6:4, 6:2