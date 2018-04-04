Гёргес: в моей игре много аспектов, которые необходимо улучшать

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес (5) прокомментировала победу над американкой Кристи Анн во втором круге турнира в Чарльстоне.



«На мой взгляд, Кристи продемонстрировала солидную игру. Я не могла рассчитывать на большое количество ошибок со стороны соперницы. Когда у неё появлялись шансы, она действовала в агрессивном ключе. Мне было важно одержать итоговую победу, и я очень рада, что смогла выполнить поставленную задачу. Это мой первый матч в сезоне на грунте, есть много аспектов, которые необходимо улучшать. В следующем матче у меня появится новый шанс», — цитирует спортсменку пресс-служба WTA.



В третьем круге Гёргес встретится с японкой Наоми Осакой, получившей 10-й номер посева.

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.