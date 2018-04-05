Феррер: пока не знаю, станет ли нынешний сезон последним в моей карьере

36-летний испанский теннисист Давид Феррер поделился мнением о нынешнем сезоне и рассказал о предстоящем матче Кубка Дэвиса с Германией.



«Не знаю, станет ли нынешний сезон для меня последним в карьере. Я чувствую себя хорошо и готовлюсь к каждой последующей неделе. Мне удаётся получать удовольствие от игры, чувствую себя конкурентоспособным. У меня огромная мотивация, чтобы улучшить положение в рейтинге ATP.



Кубок Дэвиса? Сборная Испании впервые собралась в таком составе. Я хочу помочь своей команде. Мне не так часто приходится играть в парном разряде, но наш дуэт с Баутиста-Агутом способен на многое», — цитирует теннисиста Onda Cero.

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.