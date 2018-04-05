Тарпищев: в первый день мог сыграть любой, но Медведев лучше адаптировался

Президент Федерации тенниса России, капитан сборной России в Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев рассказал о выборе игроков на одиночные матчи в противостоянии с австрийцами в первой европейско-африканской группе Кубка Дэвиса—2018. На одиночные встречи были номинированы Андрей Рублёв и Даниил Медведев.

​​​​​​​«Состав у нас ровный, поэтому сыграть в первый день мог любой. Мы учли, что Медведев лучше адаптировался. По второму игроку мы придерживаемся рейтинга. Он выше у Рублева. Тем более что Андрей выразил желание играть, и мы его поддержали», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Прощай, Кубок Дэвиса и неповторимый дух турнира! 118-летняя история Кубка Дэвиса подходит к концу. Со следующего сезона он может стать совсем другим – не таким, каким мы его знаем!