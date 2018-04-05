Видеообзор матча Гёргес — Осака в Чарльстоне

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес вышла в четвертьфинал турнира категории Premier в Чарльстоне (США). 5-я ракетка соревнований обыграла японку Наоми Осаку, получившую от организаторов 10-й номер посева, со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
Продолжительность поединка составила 1 час 32 минуты. На счету победительницы 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Осака выполнила 3 эйса, упустила 5 брейк-пойнтов и обошлась без двойных ошибок.
За выход в полуфинал Гёргес поспорит с россиянкой Дарьей Касаткиной (3), которая является действующей победительницей турнира в Чарльстоне. Ранее уроженка Тольятти обыграла в двух сетах представительницу Румынии Ирину Бегу.
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