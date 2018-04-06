Касаткина: чувствую себя намного лучше, я практически летала по корту

Российская теннисистка Дарья Касаткина (3) поделилась эмоциями после победы над румынкой Ириной Бегу (13) в третьем круге турнира в Чарльстоне.



«Я чувствую себя неловко, когда поворачиваю голову и вижу повсюду плакаты с собственным изображением. Конечно, мне очень приятно, но это способствует повышению давления. Сегодня я чувствую себя намного лучше, чем два дня назад. Я практически летала по корту, что очень радует. Стартовый матч на турнире растянулся на три сета, и я надеюсь, что давление со временем исчезнет», — цитирует Дарью официальный сайт тура.



В четвертьфинале Касаткина встретится с немкой Юлией Гёргес (5). Уроженка Тольятти является действующей победительницей турнира в Чарльстоне.

Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.