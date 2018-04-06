Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис / WTA /

Мугуруса, Бабош и Пуиг пробились в четвертьфинал турнира в Монтеррее

Мугуруса, Бабош и Пуиг пробились в четвертьфинал турнира в Монтеррее
Теннис / WTA

Испанка Гарбинье Мугуруса (1) вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее, в двух партиях обыграв американку Элисон Риске со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты. Лидер посева 6 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в полуфинал Мугуруса поспорит с представительницей Австралии Айлой Томлянович (8).

Монтеррей. Женщины. Второй круг
Тимя Бабош (Венгрия, 4) — Наоми Броэди (Великобритания) — 6:3, 6:7 (6:8), 7:5.
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, 5) — Стефани Фёгель (Швейцария, SR) — 6:4, 6:3.

Монтеррей 2018. 2-й круг
06 апреля 2018 года, пятница. 03:30 МСК
Гарбинье
Мугуруса
Элисон
Риске
6:2 6:3
Монтеррей 2018. 2-й круг
06 апреля 2018 года, пятница. 02:00 МСК
Наоми
Броэди
Тимя
Бабош
3:6 7:6 5:7
Монтеррей 2018. 2-й круг
06 апреля 2018 года, пятница. 05:00 МСК
Моника
Пуиг
Стефани
Фёгель
6:4 6:3
Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул
Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент