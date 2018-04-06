Мугуруса, Бабош и Пуиг пробились в четвертьфинал турнира в Монтеррее

Испанка Гарбинье Мугуруса (1) вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее, в двух партиях обыграв американку Элисон Риске со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты. Лидер посева 6 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в полуфинал Мугуруса поспорит с представительницей Австралии Айлой Томлянович (8).

Монтеррей. Женщины. Второй круг

Тимя Бабош (Венгрия, 4) — Наоми Броэди (Великобритания) — 6:3, 6:7 (6:8), 7:5.

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, 5) — Стефани Фёгель (Швейцария, SR) — 6:4, 6:3.