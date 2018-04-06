Видеообзор матча Гарсия — Корне в третьем круге турнира в Чарльстоне

Французская теннисистка Каролин Гарсия, посеянная на турнире в Чарльстоне под первым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, в трёх партиях проиграв своей соотечественнице Ализе Корне со счётом 7:5, 1:6, 4:6. Продолжительность поединка составила 2 часа 16 минут. Каролин совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 6 брейков.

Видеообзор прошедшего поединка доступен на «Чемпионате».

За выход в полуфинал соревнований в Чарльстоне Корне поспорит с представительницей Нидерландов Кики Бертенс.