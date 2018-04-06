Касаткина не смогла защитить титул в Чарльстоне, уступив в 1/4 финала Гёргес

Россиянка Дарья Касаткина (3) не сумела пробиться в полуфинал турнира категории Premier в Чарльстоне (США). Уроженка Тольятти проиграла представительнице Германии Юлии Гёргес (5) со счётом 4:6, 3:6.
Поединок продолжался 1 час и 19 минут. Касаткина допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт, россиянка выполнила 1 эйс. На счету Гёргес 9 подач навылет и 3 реализованных брейк-пойнта, немка закончила поединок, не допустив ни одной двойной ошибки.
Касаткина не сумела защитить свой титул, который она завоевала в Чарльстоне в прошлом году.
За выход в финал Гёргес поспорит с победительницей противостояния Анастасия Севастова (Латвия, 8) – Кристина Плишкова (Чехия).
Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул
Финалисты Майами Рублёв и Хачанов встретятся с австрийцами в Кубке Дэвиса в Москве, а Касаткина будет защищать свой титул в Чарльстоне.
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