Севастова: мой результат в Чарльстоне очень важен в плане предстоящих турниров

Латвийка Анастасия Севастова поделилась впечатлениями от победы над чешкой Кристиной Плишковой со счётом 6:4, 6:0 в четвертьфинале турнира в Чарльстоне.

«Здорово, что я удачно выступаю на первом грунтовом турнире в сезоне, это имеет огромное значение в плане уверенности на предстоящие соревнования. Первый сет получился очень напряжённым и равным, всё решил один брейк. Я смогла выиграть гейм на подаче соперницы, а затем справиться с нервами и удержать свою подачу. Вторая партия сложилась легче, потому что я стала лучше играть на приёме и в целом раскрепостилась.

Что касается полуфинала с Гёргес, то этот матч обещает быть тяжёлым, так как Юлия отлично играет на грунте. Она обладает мощной подачей, сильно бьёт по мячу, а на грунте ещё имеет возможность готовиться к форхенду. Мы никогда раньше не играли с ней на грунте, поэтому я жду интересного и трудного матча. Постараюсь навязать борьбу», — приводит слова Севастовой официальный сайт WТА.