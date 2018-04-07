Рублёв и Хачанов сыграют в парном матче с австрийцами в Кубке Дэвиса

Тренерский штаб сборной России произвёл замену в составе российского дуэта на парный матч в рамках противостояния второго раунда первой группы региональной зоны Европа/Африка Кубка Дэвиса со сборной Австрии. Партнёром Карена Хачанова станет не Евгений Донской, а Андрей Рублёв. У австрийцев, как и планировалось, сыграют Юрген Мельцер и Филипп Освальд.

После первого игрового дня счёт в матче равный — 1-1.

Напомним, что Хачанов и Рублёв на прошлой неделе дошли до финала турнира серии «Мастерс-1000» в Майами в паре.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.