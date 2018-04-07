Узбекистан постарается с 10-й попытки победить в плей-офф Мировой группы КД

Сборная Узбекистана победила команду Пакистана со счётом 4-1 во втором раунде первой группы региональной зоны Азия/Океания Кубка Дэвиса. Денис Истомин принёс своей команде первое очко после отказа Айсама-Уль-Хака Куреши от продолжения борьбы. Акил Хан сравнял счёт, обыграв Санжара Файзиева.
Однако все матчи второго игрового дня остались за узбекистанцами. Истомин и Джурабек Каримов победили в паре, а затем Денис разгромил Хана и принёс сборной Узбекистана итоговую победу.
Таким образом, узбекистанские теннисисты в 10-й раз в своей истории вышли в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. При этом ранее им ни разу не удалось одержать там победу.
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