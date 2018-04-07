Россия дома сыграет с Беларусью в сентябре за право остаться в первой группе КД

После поражения Евгения Донского от Юргена Мельцера в домашнем матче первой евро-африканской группы Кубка Дэвиса сборная России потерпела поражение с общим счётом 1-3. Напомним, в пятницу Андрей Рублёв проиграл Деннису Новаку, а Даниил Медведев победил Себастьяна Офнера. В субботу Рублёв и Карен Хачанов уступили Юргену Мельцеру и Филиппу Освальду, а затем состоялся матч Донского с Мельцером.



Таким образом, Австрия вышла в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Россия 14-15 сентября этого года сыграет с Беларусью на своей площадке в матче за право сохранить прописку в первой региональной группе. При этом у проигравшего будет второй шанс — против Боснии и Герцеговины или Словакии в октябре.

Кубок Дэвиса. Надаль возвращается, а Рублёв ведёт россиян в Мировую группу Надаль на арене для корриды поборется за рекорд Кубка Дэвиса, а сборная России во главе с Рублёвым оспорит с австрийцами место в элите.