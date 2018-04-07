Мельцер: эти реформы вырывают сердце из Кубка Дэвиса

Австрийский теннисист Юрген Мельцер прокомментировал результат решающей встречи с россиянином Евгением Донским в матче первой евро-африканской группы Кубка Дэвиса (6:3, 3:6, 6:3).

«После того как соперник сделал брейк во втором сете, я на его подаче старался играть так: пытался выиграть первое и второе очко на его подаче. Но когда это мне не удавалось, дальше было тяжело. Тем более я к тому времени уже был уставший. Кроме того, на этой арене было невероятно жарко, я просто весь горел внутри. Ну а после того как я проиграл второй сет, решил, что должен всего себя оставить на корте, всё отдать, оставить своё сердце, но выиграть этот третий, решающий сет.

По поводу нового формата Мировой группы с 2019 года? Я бы предпочёл вернуться к трёхдневному формату. И вернулся бы к формату из 5 сетов. Считаю, что важно соблюдать традиции. А что касается этого радикального изменения формата, когда все матчи бы игрались в одном месте в течение одной недели, то я не поддержал бы это. Знаю, что такие игроки, как Ллейтон Хьюитт, вся французская команда, немецкая команда против. Многие против, потому что это было бы особенно плохо для таких небольших стран, как Австрия. Если бы этот новый формат был бы принят, то тогда бы австрийская публика не могла бы увидеть на своём домашнем стадионе нашего лидера Доминика Тима. Я считаю, что эти реформы вырывают сердце из Кубка Дэвиса. Однозначно я против», — передаёт слова Мельцера корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Прощай, Кубок Дэвиса и неповторимый дух турнира! 118-летняя история Кубка Дэвиса подходит к концу. Со следующего сезона он может стать совсем другим – не таким, каким мы его знаем!