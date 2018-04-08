Надаль победил А. Зверева и сравнял счёт в матче Испания — Германия в КД

Испанец Рафаэль Надаль в четвёртом поединке четвертьфинального матча Мировой группы Кубка Дэвиса со сборной Германии переиграл Александра Зверева со счётом 6:1, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. 31-летний уроженец Манакора, возглавляющий рейтинг АТР, обошёлся без эйсов, допустил 3 двойные ошибки, активно выиграл 21 розыгрыш, сделал 38 невынужденных ошибок и 6 брейков. Его оппонент 5 раз подал навылет при 4 двойных, заработал 15 виннеров при 57 невынужденных и выиграл 2 гейма на подаче Рафаэля.

Этот успех Надаля позволил сборной Испании сравнять счёт в противостоянии. Победитель матча определится в пятом поединке, в котором сыграют Давид Феррер и Филипп Кольшрайбер.

Найти родственную душу. Зверев, Шарапова и Джокович в поисках тренера Александру Звереву прочат в наставники Ивана Лендла, а Мария Шарапова может возобновить сотрудничество с Томасом Хогстедтом.