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Надаль победил А. Зверева и сравнял счёт в матче Испания — Германия в КД

Надаль победил А. Зверева и сравнял счёт в матче Испания — Германия в КД
Теннис / Кубок Дэвиса

Испанец Рафаэль Надаль в четвёртом поединке четвертьфинального матча Мировой группы Кубка Дэвиса со сборной Германии переиграл Александра Зверева со счётом 6:1, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. 31-летний уроженец Манакора, возглавляющий рейтинг АТР, обошёлся без эйсов, допустил 3 двойные ошибки, активно выиграл 21 розыгрыш, сделал 38 невынужденных ошибок и 6 брейков. Его оппонент 5 раз подал навылет при 4 двойных, заработал 15 виннеров при 57 невынужденных и выиграл 2 гейма на подаче Рафаэля.

Этот успех Надаля позволил сборной Испании сравнять счёт в противостоянии. Победитель матча определится в пятом поединке, в котором сыграют Давид Феррер и Филипп Кольшрайбер.

Кубок Дэвиса. Мировая группа 2018. 1/4 финала
08 апреля 2018 года, воскресенье. 12:10 МСК
Рафаэль
Надаль
Александр
Зверев
6:1 6:4 6:4
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