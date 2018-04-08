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Бушар: если вы не любите меня на корте, то не заслуживаете меня в бикини

Бушар: если вы не любите меня на корте, то не заслуживаете меня в бикини
Теннис / WTA

Экс пятая ракетка мира, канадка Эжени Бушар, занимающая сейчас 111-ю строчку рейтинг-листа в одиночном разряде, опубликовала пост с коллажем в своём «Инстаграме». На левом снимке Эжени запечатлена в момент выполнения удара по мячу и с не самым привлекательным выражением лица, на правом — на пляже в мини-бикини. Фотографии сопровождаются подписями. У фото на теннисном корте написано «Если вы не любите меня, когда я такая», а у фото на пляже — «Тогда вы не заслуживаете меня, когда я такая».

В этом сезоне Бушар выиграла 4 матча на турнирах WTA в одиночном разряде, потерпев 6 поражений. Помимо этого, она уступила во всех трёх поединках на Кубке Хопмана.

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