Надаль и Феррер вывели Испанию в полуфинал Кубка Дэвиса. Видеообзор

Сборная Испании вышла в полуфинал Мировой группы Кубка Дэвиса благодаря победам Рафаэля Надаля и Давида Феррера в заключительный день четвертьфинального матча с Германией.

Первая ракетка мира Надаль за 2 часа 16 минут переиграл Александра Зверева со счётом 6:1, 6:4, 6:4.

36-летний Феррер одержал тяжелейшую победу над Филиппом Кольшрайбером со счётом 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (7:4), 4:6, 7:5. Теннисисты провели на корте 4 часа и 55 минут.

В полуфинале Кубка Дэвиса сборная Испании встретится с французами, которые ранее нанесли поражение сборной Италии.

Кубок Дэвиса. Рафаэль Надаль выходит на арену для корриды, где ему уложили грунт Надаль на арене для корриды поборется за рекорд Кубка Дэвиса, а сборная России во главе с Рублёвым оспорит с австрийцами место в элите.