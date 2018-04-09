Бертенс: начало грунтового сезона получилось для меня великолепным

Голландка Кики Бертенс поделилась впечатлениями от победы над немкой Юлией Гёргес в финале турнира в Чарльстоне со счётом 6:2, 6:1.

«Я знаю, что могу очень хорошо играть на грунте, но победа здесь дарит очень приятные ощущения. Думаю, в финале Юлия сыграла не лучшим образом. Я же старалась действовать агрессивно там, где могла, выполняла свои удары, а соперница допускала ошибки. В целом я проделала отличную работу.

Это просто невероятно. Я до сих не осознала, что смогла победить. Но я очень рада и горжусь собой. Начало грунтового сезона получилось великолепным. Надеюсь, впереди меня ждёт ещё больше побед, но один трофей у меня уже есть. Я этому рада.

В последнем гейме я не думала, что уже почти победила. Может, потому что при 5:0 у меня уже были матчболы. Я думала, что ещё могу проиграть, поэтому концентрировалась на каждом розыгрыше. Когда последний удар соперницы пришёлся в аут, я была просто счастлива.

Эта неделя началась не очень хорошо для меня, но с каждым матчем я играла всё лучше. Думаю, я могу играть ещё сильнее", — цитирует Бертенс официальный сайт тура.