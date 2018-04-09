Гёргес: Бертенс отлично подавала, особенно в важные моменты

Немка Юлия Гёргес прокомментировала своё поражение от голландки Кики Бертенс в финальном матче турнира в Чарльстоне со счётом 2:6, 1:6.

«Стоит отдать должное Кики, она играла очень уверенно и не так часто ошибалась. Мне пришлось потрудиться в каждом розыгрыше. Однако я не смогла сыграть так же напористо, как в полуфинале. Я старалась найти путь вернуться в игру. Всю неделю мне удавалось выходить из сложных ситуаций, но сегодня Бертенс играла здорово. Она отлично подавала, особенно в важные моменты», — цитирует Гёргес официальный сайт тура.