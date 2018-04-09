Кольшрайбер: поражение от Феррера – одно из самых тяжёлых в моей карьере

Немецкий теннисист Филип Кольшрайбер прокомментировал поражение сборной Германии от Испании в четвертьфинале Кубка Дэвиса. В пятом, решающем матче серии Кольшрайбер проиграл испанцу Давиду Ферреру (6:7, 6:3, 6:7, 6:4, 5:7).

«Это одно из самых тяжёлых поражений в моей карьере. Нужно отдать должное Ферреру. Он – настоящий боец. Промахи при счёте 5:5 никак не выходят из моей головы. Надеюсь, что завтра я буду чувствовать себя лучше», — цитирует Кольшрайбера Tennis World USA.

Ранее Кольшрайбер в рамках Кубка Дэвиса также уступил первой ракетке мира Рафаэлю Надалю. Немецкий теннисист начал профессиональную карьеру в 2001 году, дебютировав на Кубке Дэвиса.

В полуфинале турнира Испания сыграет с Францией. Матчи будут проходить 14-16 сентября.