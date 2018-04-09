В 18:30 по московскому времени начнётся матч первого круга на турнире категории International в Лугано (Швейцария), в котором россиянка Светлана Кузнецова (5) встретится с немкой Моной Бартель. Ранее теннисистки встречались между собой трижды, и каждый раз успех сопутствовал уроженке Санкт-Петербурга.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка: текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова – Бартель в Лугано.



Во втором круге победитель этого матча встретится либо с хорваткой Донной Векич, либо с кем-то из квалификации.

Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.