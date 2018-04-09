Ларссон и Сегель стартовали с побед на турнире в Колумбии

Шведская теннисистка Юханна Ларссон вышла во второй круг турнира категории International в Боготе (Колумбия). В стартовом матче 3-я ракетка соревнований обыграла представительницу Бельгии Исалин Бонавентюр со счётом 7:6 (7:4), 6:1.



Теннисистки провели на корте 1 час и 11 минут. Ларссон выполнила 2 подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и 6 раз взяла чужую подачу. На счету Бонавентюр 7 двойных ошибок и 6 упущенных брейк-пойнтов, она обошлась без подач навылет.



Во втором круге Ларссон встретится с победительницей матча Валентини Грамматикопулу (Греция, Q) – Мию Като (Япония).



Богота. Женщины. 1-й круг

Даниэла Сегель (Чили, Q) – Николь Гиббз (США) – 6:2, 6:2