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Гаске обыграл Фаббьяно и вышел во второй круг в Марракеше

Гаске обыграл Фаббьяно и вышел во второй круг в Марракеше
Теннис / ATP

Французский теннисист Ришар Гаске успешно стартовал на турнире в Марракеше (Марокко). 4-й номер посева обыграл представителя Италии Томаса Фаббьяно со счётом 6:1, 7:6 (7:2).

Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Гаске, занимающий 39-е место в рейтинге ATP, выполнил 6 подач на вылет, допустил 1 двойную ошибку и 5 раз брал чужую подачу. У Фаббьяно 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта, при этом он не записал на свой счёт ни одной подачи навылет.

Следующий соперник Гаске определится в матче Кальвен Эмери (Франция) – Гильермо Гарсия-Лопес (Испания). Грунтовый турнир в Марракеше завершится 15 апреля, его призовой фонд составляет $ 501 345.

Марракеш 2018. 1-й круг
09 апреля 2018 года, понедельник. 20:25 МСК
Томас
Фаббьяно
Ришар
Гаске
1:6 6:7
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
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