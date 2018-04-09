Гаске обыграл Фаббьяно и вышел во второй круг в Марракеше

Французский теннисист Ришар Гаске успешно стартовал на турнире в Марракеше (Марокко). 4-й номер посева обыграл представителя Италии Томаса Фаббьяно со счётом 6:1, 7:6 (7:2).



Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Гаске, занимающий 39-е место в рейтинге ATP, выполнил 6 подач на вылет, допустил 1 двойную ошибку и 5 раз брал чужую подачу. У Фаббьяно 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта, при этом он не записал на свой счёт ни одной подачи навылет.



Следующий соперник Гаске определится в матче Кальвен Эмери (Франция) – Гильермо Гарсия-Лопес (Испания). Грунтовый турнир в Марракеше завершится 15 апреля, его призовой фонд составляет $ 501 345.

Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.