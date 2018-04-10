Чилич: постарался извлечь максимальную выгоду от матчей Кубка Дэвиса

Хорватский теннисист Марин Чилич поделился эмоциями после победы в четвертьфинале Кубка Дэвиса над сборной Казахстана со счётом 3:1.



«Постарался использовать прошедшую неделю по максимуму. Поединки Кубка Дэвиса рассматривались мною и как подготовка к грунтовому сезону. Я стал получать больше удовольствия от выступления в Кубке Дэвиса, поскольку теперь чувствую себя более расслабленным. Сборная Хорватии способна добраться до победы в турнире», — приводит слова хорвата Tennis World USA.



Чилич примет участие в престижном турнире в Монте-Карло, который пройдёт с 14 по 22 апреля.

Кубок Дэвиса. Страстный Надаль и рыдающий Феррер вывели Испанию в полуфинал Испания с вернувшимся Надалем одолела Германию в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Россия сыграет с Беларусью за право остаться в группе I.