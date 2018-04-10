Матчи основной сетки турнира в Лугано, запланированные на 10 апреля, перенесены

Все матчи основной сетки турнира в Лугано в одиночном разряде, запланированные на сегодня, 10 апреля, перенесены на среду, 11 апреля, из-за дождя, сообщает пресс-служба соревнований. Решение по встречам квалификации будет принято позднее.

Напомним, что сегодня, в частности, должна была выйти на корт россиянка Светлана Кузнецова (5), первой соперницей которой станет немка Мона Бартель.