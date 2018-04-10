Ноа: пытаюсь убедить других капитанов повлиять на решение ITF о реформе КД

Капитан сборной Франции Янник Ноа в очередной раз раскритиковал решение Международной федерации тенниса (ITF) о реформе Кубка Дэвиса. С 2019 года турнир будет проводиться в течение одной недели.



«Пытаюсь убедить капитанов других команд повлиять на решение ITF. Никогда не думал, что мы окажемся в подобной ситуации, но реформу нельзя считать справедливой. Представьте футболиста европейской команды, который зарабатывает огромные деньги, а потом отказывается ехать на чемпионат мира. Неужели ФИФА решит изменить формулу? Когда Рафаэль Надаль играет в Валенсии, стадион заполнен. Думаю, Роджер Федерер способен собрать в Швейцарии стадион вместимостью 80 тысяч человек. Присутствие ведущих теннисистов позитивно влияет на посещаемость», — сказал Ноа в интервью L’Equipe.

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