Младенович сыграет с Корпач, Лапко — с Контавейт в первом круге турнира в Лугано

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира в Лугано (Швейцария). В частности, лидер посева француженка Кристина Младенович сыграет с немкой Тамарой Корпач (Q).
Лугано. Женщины. Распределение победительниц квалификации по основной сетке
Лаура Зигемунд (Германия) — Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн, Q).
Кристина Младенович (Франция, 1) — Тамара Корпач (Германия, Q).
Александра Саснович (Беларусь, 8) — Рихел Хогенкамп (Нидерланды, Q).
Данка Ковинич (Черногория, Q) — Виктория Голубич (Швейцария).
Вера Лапко (Беларусь, Q) — Анетт Контавейт (Эстония, 4).
Донна Векич (Хорватия) — Александра Каданту (Румыния, Q).
Магдалена Фрех из Польши, ставшая «лаки-лузером», сыграет со швейцаркой Стефани Фёгель (WC).
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.