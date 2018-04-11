Путинцева не реализовала три матчбола и проиграла Вондроушовой в Лугано

Представительница Казахстана Юлия Путинцева не смогла пробиться во второй круг турнира в Лугано, проиграв чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 47 минут. Юлия совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 16 двойных ошибок и 7 брейков. Во втором сете Юлия не реализовала три матчбола.

За выход в четвертьфинал Вондроушова поспорит с победительницей матча Мэнди Минелла (Люксембург, SR) — Элисе Мертенс (Бельгия, 2).

Лугано. Женщины. Первый круг

Камила Джорджи (Италия) — Кристина Плишкова (Чехия) — 6:3, 6:2.