Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис / WTA /

Путинцева не реализовала три матчбола и проиграла Вондроушовой в Лугано

Путинцева не реализовала три матчбола и проиграла Вондроушовой в Лугано
Теннис / WTA

Представительница Казахстана Юлия Путинцева не смогла пробиться во второй круг турнира в Лугано, проиграв чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 47 минут. Юлия совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 16 двойных ошибок и 7 брейков. Во втором сете Юлия не реализовала три матчбола.

За выход в четвертьфинал Вондроушова поспорит с победительницей матча Мэнди Минелла (Люксембург, SR) — Элисе Мертенс (Бельгия, 2).

Лугано. Женщины. Первый круг
Камила Джорджи (Италия) — Кристина Плишкова (Чехия) — 6:3, 6:2.

Лугано 2018. 1-й круг
11 апреля 2018 года, среда. 11:40 МСК
Маркета
Вондроушова
Юлия
Путинцева
4:6 7:6 6:3
Лугано 2018. 1-й круг
11 апреля 2018 года, среда. 11:00 МСК
Кристина
Плишкова
Камила
Джорджи
3:6 2:6
Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии
На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент