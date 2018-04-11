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Веснина, Макарова, Павлюченкова и Вихлянцева сыграют с Латвией в Кубке Федерации

Веснина, Макарова, Павлюченкова и Вихлянцева сыграют с Латвией в Кубке Федерации
Теннис / Кубок Федерации

Стал известен состав женской сборной России на матч плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации с командой Латвии. Игры состоятся в Ханты-Мансийске 21-22 апреля.

В заявку сборной России вошли Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова и Наталья Вихлянцева, сообщает пресс-служба Федерации тенниса России.

Это будет первая встреча национальной команды под руководством капитана Игоря Андреева. ​​​​​Матч пройдёт на грунтовом покрытии.

В Кубке Федерации до этого команды России и Латвии не встречались.

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