Веснина, Макарова, Павлюченкова и Вихлянцева сыграют с Латвией в Кубке Федерации

Стал известен состав женской сборной России на матч плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации с командой Латвии. Игры состоятся в Ханты-Мансийске 21-22 апреля.
В заявку сборной России вошли Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова и Наталья Вихлянцева, сообщает пресс-служба Федерации тенниса России.
Это будет первая встреча национальной команды под руководством капитана Игоря Андреева. Матч пройдёт на грунтовом покрытии.
В Кубке Федерации до этого команды России и Латвии не встречались.
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