Гаске пробился в 1/4 финала турнира в Марракеше

Французский теннисист Ришар Гаске обеспечил себе место в четвертьфинале турнира в Марракеше (Марокко) с призовым фондом свыше $ 500 тыс. 4-й номер посева оказался сильнее представителя Испании Гильермо Гарсии-Лопеса – 6:2, 6:4.



Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. Гаске 5 раз взял чужую подачу, Гарсия-Лопес сделал 2 брейка. На счету француза 2 эйса и 3 двойные ошибки, у испанца 2 подачи навылет и 4 двойные ошибки.



В четвертьфинале Гаске, занимающий 37-е место в рейтинге ATP, встретится с соотечественником, Жилем Симоном, ранее переигравшим испанца Роберто Карбальес-Баэну.

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