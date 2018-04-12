Кирьос обыграл Фрэтэнджело и вышел в четвертьфинал в Хьюстоне

Австралиец Ник Кирьос вышел в четвертьфинал грунтового турнира в Хьюстоне (США) с призовым фондом свыше $ 500 тыс. Во втором круге 22-летний спортсмен переиграл американца Бьорна Фрэтэнджело со счётом 6:7 (2:7), 6:1, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. Кирьос выполнил 21 подачу навылет, допустил 8 двойных ошибок и 4 раза взял чужую подачу. На счету Фрэтэнджело 9 эйсов, 7 ошибок на подаче и 2 упущенных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Кирьос сразится с представителем Хорватии Иво Карловичем.