Карлович — 3-й после Коннорса и Хааса четвертьфиналист турнира ATP старше 39 лет

Хорват Иво Карлович, которому 28 февраля исполнилось 39 лет, стал лишь третьим теннисистом после образования ATP-тура в 1990 году, пробившимся в четвертьфинал соревнования под эгидой ATP после 39-го дня рождения. До Карловича это удавалось экс-первой ракетке мира и восьмикратному чемпиону турниров «Большого шлема» американцу Джимми Коннорсу, а также немцу Томми Хаасу, который поднимался на вторую строчку рейтинг-листа и был серебряным призёром Олимпиады-2000. Коннорс в 39 лет сенсационно дошёл до полуфинала US Open 1991, а в последнем четвертьфинале сыграл в 42 года — на турнире в Галле в 1995-м. Хаас в 39 лет добрался до четвертьфинала Штутгарта-2017, победив во втором раунде швейцарца Роджера Федерера.



Карлович стал четвертьфиналистом в Хьюстоне, который проводится не на траве, в отличие от Галле и Штутгарта, а на зелёной глине — разновидности грунтового покрытия. В первом круге хорватский теннисист обыграл японца Таро Дэниэла, а во втором — американца Дениса Кудлу, который перед этим выбил испанца Фернандо Вердаско. Следующим соперником Иво будет австралиец Ник Кирьос.

Карлович: это первая победа после того, как мне исполнилось 39. Я очень рад