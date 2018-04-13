Феррер снялся с «Мастерс 1000» в Монте-Карло

36-летний испанец Давид Феррер, в предыдущие выходные принесший сборной Испании победное очко в решающем пятичасовом поединке с немцем Филиппом Кольшрайбером в четвертьфинале Кубка Дэвиса, снялся с турнира «Мастерс 1000» в Монте-Карло, который пройдёт с 15 по 22 апреля. В основной сетке Феррера заменит аргентинец Гидо Пелья, а первым в списке ожидания теперь станет итальянец Андреас Сеппи.



Ранее от выступления в Монте-Карло отказались французы Жо-Вильфрид Цонга и Гаэль Монфис, а также аргентинец Леонардо Майер. Отметим, что из россиян в основную сетку попали Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Даниил Медведев.

Монфис снялся с турнира в Монте-Карло из-за травмы спины