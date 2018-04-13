Ватутин проведёт четвертьфинал в Марракеше 14 апреля

Четвертьфинальные матчи на грунтовом турнире в Марракеше (Марокко) перенесены на субботу, 14 апреля, из-за дождя.



Россиянин Андрей Ватутин проведёт поединок с испанцем Пабло Андухаром, встреча начнётся примерно в 13:00 мск. Кроме того, представитель Туниса Малек Жазири (WC) сыграет с британцем Кайлом Эдмундом, француз Жиль Симон встретится с соотечественником Ришаром Гаске (4), а грузинский теннисист Николоз Басилашвили проведёт поединок с португальцем Жоау Соузой.



Турнир в Марракеше завершится 15 апреля, его призовой фонд составляет $ 501 345.

Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.