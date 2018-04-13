Лопес: Федерер должен уважать тур и выступать в течение всего года

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес прокомментировал решение швейцарца Роджера Федерера пропустить грунтовый сезон.



«Я хочу, чтобы Федерер выступил на турнире в Мадриде до завершения спортивной карьеры. Мы беседовали во время тренировок в Роттердаме. Тогда Роджер сказал, что мог бы приехать в столицу Испании в случае, если решить выступить на «Ролан Гаррос». Очень жаль, что швейцарец не сыграет в Мадриде, поскольку грунтовый сезон важен так же, как и травяной. Федерер — элитный игрок, он должен уважать тур и выступать в течение всего года», — приводит слова Лопеса Tennis World USA.



Федерер стал самым возрастным лидером рейтинга ATP, но затем уступил звание первой ракетки мира испанцу Рафаэлю Надалю.

Крепкий тыл. Кто стоит за победами Федерера, Халеп, Возняцки и Надаля Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Симона Халеп и Каролина Возняцки лидируют в рейтингах с начала сезона. Кому они обязаны своим успехом.

Муза для Федерера. Как Мирка повлияла на карьеру нестареющего швейцарца 11 апреля Роджер и Мирка Федереры отметят девятилетие свадьбы. Роджер признался: именно жена убедила его в том, что надо продолжить карьеру.