Осака выступит на турнирах в Ноттингеме, Бирмингеме и Истбурне

Японка Наоми Осака рассказала о своих планах относительно выступления в травяном сезоне. Теннисистка сыграет на турнирах в Ноттингеме (9-17 июня), Бирмингеме (16-24 июня) и Истбурне (23 июня — 1 июля), после чего отправится на Уимблдон.



«Приятно, что смогу выступить на британских кортах. В прошлом сезоне я играла в Ноттингеме, мне нравятся английские болельщики. Год сложился здорово, но я понимаю, что дальше будет ещё сложнее. Выступление на трёх британских турнирах станет хорошей подготовкой перед Уимблдоном», — цитирует японку пресс-служба WTA.



В прошлом месяце Осака завоевала свой первый титул, она победила на турнире в Индиан-Уэллсе.

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