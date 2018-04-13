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Фёгель обыграла Корне и вышла в четвертьфинал в Лугано

Фёгель обыграла Корне и вышла в четвертьфинал в Лугано
Теннис / WTA

Швейцарка Стефани Фёгель вышла в четвертьфинал турнира категории International в Лугано (Швейцария). Обладательница «уайлд-кард» обыграла француженку Ализе Корне (6) со счётом 2:6, 7:5, 6:3.

Теннисистки провели на корте 2 часа 39 минут. У Фёгель 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 12 упущенных брейк-пойнтов. Корне допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10, француженка обошлась без эйсов.

За выход в полуфинал Фёгель поспорит с немкой Тамарой Корпач, которая вышла в основную сетку турнира через квалификацию.

Лугано. Женщины. Второй круг
Тамара Корпач (Германия, Q) — Катинка фон Дайхман (Лихтенштейн, Q) — 7:6 (7:2), 6:4

Лугано 2018. 2-й круг
13 апреля 2018 года, пятница. 19:50 МСК
Стефани
Фёгель
Ализе
Корне
2:6 7:5 6:3
Лугано 2018. 2-й круг
13 апреля 2018 года, пятница. 20:25 МСК
Тамара
Корпач
Катинка
фон Дайхман
7:6 6:4
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