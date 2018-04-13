Фёгель обыграла Корне и вышла в четвертьфинал в Лугано

Швейцарка Стефани Фёгель вышла в четвертьфинал турнира категории International в Лугано (Швейцария). Обладательница «уайлд-кард» обыграла француженку Ализе Корне (6) со счётом 2:6, 7:5, 6:3.



Теннисистки провели на корте 2 часа 39 минут. У Фёгель 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 12 упущенных брейк-пойнтов. Корне допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10, француженка обошлась без эйсов.



За выход в полуфинал Фёгель поспорит с немкой Тамарой Корпач, которая вышла в основную сетку турнира через квалификацию.



Лугано. Женщины. Второй круг

Тамара Корпач (Германия, Q) — Катинка фон Дайхман (Лихтенштейн, Q) — 7:6 (7:2), 6:4

Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.