Соболенко: старалась играть как можно быстрее, чтобы успеть до дождя

Белоруска Арина Соболенко, в субботу обыгравшая итальянку Камилу Джорджи и швейцарку Стефани Фёгель на турнире в Лугано (Швейцария), матчи которого на этой неделе постоянно прерывались и переносились из-за дождей, прокомментировала свой успех. Арина вышла в финал, где сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс.



«Было непросто провести два матча за день, тем более против соперниц с разными стилями игры. Джорджи играет очень быстро, в то время как Фёгель любит много резать мяч, закручивать его, замедлять игру, менять темп. Это был тяжёлый день, да и вся неделя с её дождями получилась непростой. Я старалась не слишком переживать из-за погодных условий и проводить свои матчи как можно быстрее, чтобы успеть до дождя. Было нелегко и холодно!



В прошлом году я выиграла всего два матча на грунте. В этом сезоне я много работала над тем, чтобы хорошо играть на песчаных кортах, и пока всё получается здорово. Я концентрируюсь на каждом гейме, на каждом ударе по мячу», — приводит слова Соболенко официальный сайт WTA.

Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.