Рублёв и Пуи взяли всего два гейма в первом круге турнира в Монте-Карло в паре

Россиянин Андрей Рублёв потерпел поражение в первом круге «Мастерс 1000» в Монте-Карло (Монако) в парном разряде, где он выступал вместе с французом Люкой Пуи. Рублёв и Пуи взяли всего два гейма у южноафриканца Равена Клаасена и новозеландца Майкла Винуса — 1:6, 1:6.



Матч продлился 46 минут. Винус и Клаасен 1 раз подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Пуи и Рублёва 1 эйс, 1 двойная и 9 упущенных брейк-пойнтов.



Следующими соперниками Клаасена и Винуса станут голландец Жан-Жюльен Роже и румын Хоря Тецэу (6).