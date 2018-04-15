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Джокович начнёт турнир в Монте-Карло матчем с Лайовичем, Шаповалов — с Циципасом

Джокович начнёт турнир в Монте-Карло матчем с Лайовичем, Шаповалов — с Циципасом
Теннис / ATP

Стало известно распределение победителей квалификации по основной сетке грунтового турнира категории «Мастерс 1000» в Монте-Карло.

Первым соперником серба Новака Джоковича (9) станет соотечественник, Душан Лайович. Грек Стефанос Циципас встретится с представителем Канады Денисом Шаповаловым, а белорус Илья Ивашка сыграет с итальянцем Фабио Фоньини, посеянным под 13-м номером.

Монте-Карло. Мужчины. Распределение победителей квалификации по основной сетке

Новак Джокович (Сербия, 9) – Душан Лайович (Сербия, Q)
Пьер-Юг Эрбер (Франция, Q) – Паоло Лоренци (Италия)
Денис Шаповалов (Канада) – Стефанос Циципас (Греция, Q)
Жереми Шарди (Франция, Q) – Ришар Гаске (Франция)
Фабио Фоньини (Италия, 13) – Илья Ивашка (Беларусь, Q)
Кайл Эдмунд (Великобритания) – Андреас Сеппи (Италия, Q)
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Марко Чеккинато (Италия, Q).

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