Димитров: подхожу к грунтовому сезону в хорошем состоянии

Болгарин Григор Димитров отметил, что подходит к «Мастерсу» в Монте-Карло, не испытывая проблем с физическим состоянием.



«У меня было время, чтобы восстановить здоровье и подойти к грунтовому сезону в хорошем состоянии. Турнир в Монте-Карло – особенный для меня, поскольку здесь я чувствую себя превосходно. Сотрудники проделали хорошую работу, чтобы все корты находились в отличном состоянии, несмотря на дождь. Безусловно, когда вы переходите на грунт, требуется какое-то время на адаптацию. Впрочем, через пять-шесть дней вы чувствуете себя гораздо увереннее», — приводит слова болгарина официальный сайт турнира.



Димитров, получивший от организаторов четвёртый номер посева, вступит в борьбу со второго круга. Его первым соперником станет победитель матча Пьер-Юг Эрбер (Франция, Q) – Паоло Лоренци (Италия).

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.