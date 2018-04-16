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Джонсон: хотел бы я позвонить отцу — он сказал бы, что гордится мной

Джонсон: хотел бы я позвонить отцу — он сказал бы, что гордится мной
Теннис / ATP

Американский теннисист Стив Джонсон поделился впечатлениями от победы на турнире в Хьюстоне. В финале действующий обладатель титула обыграл своего соотечественника Тенниса Сандгрена со счётом 7:6 (7:2), 2:6, 6:4.

«Эта победа очень много значит для меня. Это один из лучших турниров года благодаря клубной атмосфере и всему, что с этим связано. Люди здесь просто удивительные, все вовлечены в работу, именно поэтому турнир получается особенным. Я всегда рад приезжать сюда на старте грунтового сезона.

Отец был очень рад моей победе в Хьюстоне в 2017 году. Хотел бы я позвонить ему и сегодня. Он бы сказал, как гордится мной, и попросил бы готовиться к свадьбе на следующей неделе", — приводит слова Джонсона официальный сайт тура.

Отец Стива умер 11 месяцев назад.

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