Джонсон: хотел бы я позвонить отцу — он сказал бы, что гордится мной

Американский теннисист Стив Джонсон поделился впечатлениями от победы на турнире в Хьюстоне. В финале действующий обладатель титула обыграл своего соотечественника Тенниса Сандгрена со счётом 7:6 (7:2), 2:6, 6:4.

«Эта победа очень много значит для меня. Это один из лучших турниров года благодаря клубной атмосфере и всему, что с этим связано. Люди здесь просто удивительные, все вовлечены в работу, именно поэтому турнир получается особенным. Я всегда рад приезжать сюда на старте грунтового сезона.

Отец был очень рад моей победе в Хьюстоне в 2017 году. Хотел бы я позвонить ему и сегодня. Он бы сказал, как гордится мной, и попросил бы готовиться к свадьбе на следующей неделе", — приводит слова Джонсона официальный сайт тура.

Отец Стива умер 11 месяцев назад.