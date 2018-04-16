Сандгрен: финал мог сложиться для Джонсона и гораздо легче, но я боролся

Американец Теннис Сандгрен прокомментировал поражение в финале турнира в Хьюстоне от своего соотечественника Стива Джонсона со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 4:6.

«Стив определённо владел преимуществом пока мне не удалось перехватить инициативу во втором сете. Он делал много прекрасных вещей на корте. Я же просто не знал, как следует атаковать. Он здорово оборонялся, мне было сложно отвечать на его резаные удары.

В целом неделя сложилась прекрасно для меня. Я невероятно рад выходу в финал и тому, что борьба в нём была упорной. Финал мог сложиться для Стива и гораздо легче, но я боролся", — цитирует Сандгрена официальный сайт тура.