Циципас обыграл Шаповалова и вышел на Гоффена на турнире в Монте-Карло

Грек Стефанос Циципас (Q) вышел во второй круг турнира «Мастерс-1000» в Монте-Карло, обыграв канадца Дениса Шаповалова со счётом 6:3, 6:4.



Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. Циципас дважды подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 9. Шаповалов выполнил 2 эйса, допустил 3 двойные и реализовал 1 брейк-пойнт из 5.



Следующим соперником Циципаса станет бельгиец Давид Гоффен (6), для которого это будет второй турнир после полученной в Роттердаме травмы глаза. Три недели назад в Майами Гоффен взял всего один гейм у португальца Жоау Соузы.