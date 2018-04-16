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Циципас обыграл Шаповалова и вышел на Гоффена на турнире в Монте-Карло

Циципас обыграл Шаповалова и вышел на Гоффена на турнире в Монте-Карло
Теннис / ATP

Грек Стефанос Циципас (Q) вышел во второй круг турнира «Мастерс-1000» в Монте-Карло, обыграв канадца Дениса Шаповалова со счётом 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. Циципас дважды подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 9. Шаповалов выполнил 2 эйса, допустил 3 двойные и реализовал 1 брейк-пойнт из 5.

Следующим соперником Циципаса станет бельгиец Давид Гоффен (6), для которого это будет второй турнир после полученной в Роттердаме травмы глаза. Три недели назад в Майами Гоффен взял всего один гейм у португальца Жоау Соузы.

Монте-Карло 2018. 1-й круг
16 апреля 2018 года, понедельник. 17:30 МСК
Денис
Шаповалов
Стефанос
Циципас
3:6 4:6
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