Экс первая ракетка мира серб Новак Джокович оценил победу над Душаном Лайовичем в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло, рассказал об ощущениях от возобновления совместной работы с тренером Марианом Вайдой, а также почему расстался с тренировавшими его Андре Агасси и Радеком Штепанеком.
«Сегодня сыграл хорошо. За последние 10-12 месяцев я провёл очень мало матчей, так что, как вы можете видеть, мне не хватает соревновательной практики. Я долго играл намного ниже уровня, на котором мне хочется выступать. Было непросто, но это мотивировало.
Я скучал по Мариану. Мы словно начинаем всё заново. Он мой друг, знающий меня изнутри лучше, чем кто-либо из тренеров, с кем я работал.
Решение расстаться с Радеком и Андре не повлияет на наши личные отношения. Просто это было лучшим решением и для меня, и для них. Я не знал, в каком направлении хочу двигаться, и не хотел, чтобы это било по ним. Андре просто помогал мне, у нас не было никакого контракта или соглашения. Я очень многому научился у него и очень ему благодарен. Это было отличное время», — цитирует Джоковича Ubitennis.
Джокович: я скучал по Вайде. Он знает меня лучше, чем любой другой тренер