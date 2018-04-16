Надаль: испытываю особенные чувства при каждом приезде на турнир в Монте-Карло

Испанец Рафаэль Надаль, ставший в Монте-Карло первым теннисистом, выигравшим один турнир ATP восемь раз подряд, а также десять раз всего, рассказал о своём отношении к местным соревнованиям.



«Мне очень нравится местный турнир. С тех пор как я впервые здесь побывал, я влюблён в эти соревнования. Здесь прекрасный теннисный клуб, великолепные виды. При каждом приезде сюда я испытываю особенные чувства. Сейчас на тренировках всё идёт хорошо, и я жду своего первого официального матча», — сказал Надаль.

Посмотреть интервью Надаля можно на «Чемпионате».