Надаль: испытываю особенные чувства при каждом приезде на турнир в Монте-Карло

Испанец Рафаэль Надаль, ставший в Монте-Карло первым теннисистом, выигравшим один турнир ATP восемь раз подряд, а также десять раз всего, рассказал о своём отношении к местным соревнованиям.
«Мне очень нравится местный турнир. С тех пор как я впервые здесь побывал, я влюблён в эти соревнования. Здесь прекрасный теннисный клуб, великолепные виды. При каждом приезде сюда я испытываю особенные чувства. Сейчас на тренировках всё идёт хорошо, и я жду своего первого официального матча», — сказал Надаль.
Посмотреть интервью Надаля можно на «Чемпионате».
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