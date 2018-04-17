Рублёв не реализовал матчбол и проиграл Тиму во 2-м круге турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, проиграв представителю Австрии Доминику Тиму (5) со счётом 7:5, 5:7, 5:7. Продолжительность поединка составила 2 часа 40 минут. Андрей дважды подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

В третьем сете Андрей уступал 1:4, но сумел выиграть 4 гейма подряд. При счёте 5:4 россиянин подавал на матч и имел матчбол, но в итоге проиграл гейм.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Тим в Монте-Карло.



За выход в четвертьфинал Тим поспорит либо с сербом Новаком Джоковичем (9), либо с хорватом Борной Чоричем.