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Рублёв не реализовал матчбол и проиграл Тиму во 2-м круге турнира в Монте-Карло

Рублёв не реализовал матчбол и проиграл Тиму во 2-м круге турнира в Монте-Карло
Теннис / ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, проиграв представителю Австрии Доминику Тиму (5) со счётом 7:5, 5:7, 5:7. Продолжительность поединка составила 2 часа 40 минут. Андрей дважды подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

В третьем сете Андрей уступал 1:4, но сумел выиграть 4 гейма подряд. При счёте 5:4 россиянин подавал на матч и имел матчбол, но в итоге проиграл гейм.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Тим в Монте-Карло.

За выход в четвертьфинал Тим поспорит либо с сербом Новаком Джоковичем (9), либо с хорватом Борной Чоричем.

Монте-Карло 2018. 2-й круг
17 апреля 2018 года, вторник. 12:00 МСК
Андрей
Рублёв
Доминик
Тим
7:5 5:7 5:7
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