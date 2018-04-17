Вердаско отыграл три матчбола и победил Куэваса в Монте-Карло

Испанский теннисист Фернандо Вердаско пробился во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в трёх партиях одолев представителя Уругвая Пабло Куэваса со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:1. Продолжительность поединка составила 2 часа 50 минут. Фернандо 4 раза подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 брейка. Во втором сете испанец отыграл три матчбола.

За выход в третий круг Вердаско поспорит с хорватом Марином Чиличем (2).