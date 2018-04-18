Димитров: мне необходимы такие матчи, как с Эрбером

Болгарин Григор Димитров, переигравший во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло француза Пьера-Юга Эрбера со счётом 3:6, 6:2, 6:4, прокомментировал ход встречи.

«Очень трудный матч. Я рад, что смог совершить камбэк. Всегда трудно проводить первый матч на грунте, особенно с соперником, который уже сыграл несколько поединков на этом покрытии. После первого сета я немного перестроился, стал лучше чувствовать мяч и стабильнее выполнять укороченные. Кроме того, я стал лучше двигаться и в целом чувствовал себя более комфортно на корте.

Пьер-Юг очень агрессивный и непредсказуемый игрок, поэтому это был отличный тест для меня. Такие матчи необходимы. Теперь я буду чувствовать себя немного увереннее в следующей встрече", — приводит слова Димитрова официальный сайт АТР.