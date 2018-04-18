Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис / ATP /

Димитров: мне необходимы такие матчи, как с Эрбером

Димитров: мне необходимы такие матчи, как с Эрбером
Теннис / ATP

Болгарин Григор Димитров, переигравший во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло француза Пьера-Юга Эрбера со счётом 3:6, 6:2, 6:4, прокомментировал ход встречи.

«Очень трудный матч. Я рад, что смог совершить камбэк. Всегда трудно проводить первый матч на грунте, особенно с соперником, который уже сыграл несколько поединков на этом покрытии. После первого сета я немного перестроился, стал лучше чувствовать мяч и стабильнее выполнять укороченные. Кроме того, я стал лучше двигаться и в целом чувствовал себя более комфортно на корте.

Пьер-Юг очень агрессивный и непредсказуемый игрок, поэтому это был отличный тест для меня. Такие матчи необходимы. Теперь я буду чувствовать себя немного увереннее в следующей встрече", — приводит слова Димитрова официальный сайт АТР.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент